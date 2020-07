Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va da o lovitura Americii in riposta la uciderea comandantului Gardienilor Revolutiei, Qassem Soleimani, a afirmat marti liderul suprem iranian ayatollah-ul Ali Khamenei in cadrul unei intrevederi cu premierul irakian Mustafa al-Kadhimi, potrivit site-ului oficial al liderului Khamenei, relateaza…

- Regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite, in varsta de 84 de ani, a fost internat in spital din cauza unei inflamatii a vezicii biliare, potrivit Reuters. In urma veștii, premierul Irakului, Mustafa al-Kadhimi, și-a amanat vizita in Arabia Saudita. Informația a fost confirmata și de ministrul…

- Iranul a executat luni un barbat declarat vinovat de spionarea fortelor armate iraniene in favoarea SUA si Israelului, in mod concret pentru ca le-a ajutat sa-l localizeze pe general iranian Qassem Soleimani ucis intr-un atac cu drona, a anuntat justitia iraniana, informeaza AFP. „Condamnarea lui Mahmoud…

- Iranul a emis un mandat de arest și a cerut ajutor de la Interpol pentru a-l reține pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și pe alte cateva zeci de persoane, acuzandu-le ca ar fi organizat, la inceputul lunii ianuarie, uciderea intr-un raid cu drona, pe aeroportul din Bagdad, a…

- Un cetațean iranian care a furnizat informații Statelor Unite și serviciilor de informații israeliene cu privire la locația generalului Qassem Soleimani, va fi executat în curând, au anunțat autoritațile de la Teheran potrivit Reuters.În 3 ianuarie un atac cu drone lansat de…

- Racheta a cazut pe o casa nelocuita din Zona Verde si nu a provocat victime, a anuntat armata irakiana marti intr-un comunicat. Ea fost trasa dintr-un cartier din estul capitalei irakiene, potrivit aceleiasi surse. Acesta este al 28-lea atac de acest tip care vizeaza interese americane in…

- Raportul afirma ca gruparea terorista ramane o „insurgența la nivel scazut”, incapabila sa dețina un teritoriu. Exista insa semne ingrijoratoare. In timp ce cooperarea in materie de securitate intre Statele Unite și Irak este probabil sa se aprofundeze, Forțele Democrate Siriene (SDF), partenerul american…