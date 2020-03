Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au anuntat sambata 139 de noi decese din cauza noului coronavirus, ceea ce inseamna un bilant oficial de 2.517 de morti in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, scrie AFP potrivit news.ro.Autoritatile sanitare au recenzat 3.076 de noi cazuri de contaminare…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni 127 de noi decese provocate de COVID-19, ceea ce aduce bilantul oficial al epidemiei de coronavirus din aceasta tara, una dintre cele mai afectate dupa China, Italia si Spania, la 1.812 de morti, informeaza AFP si Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Autoritatile iraniene au anuntat vineri 149 de decese suplimentare provocate de COVID-19, bilantul oficial ajungand astfel la 1.433 de morti in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit ministrului adjunct al Sanatatii, Alireza…

- Iranul a anuntat vineri 85 de noi decese cauzate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai ridicat bilant zilnic de la inceputul epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, informeaza AFP."Din pacate, 85 de persoane infectate cu Covid-19 si-au pierdut viata in ultimele…

- Iranul a anuntat marti moartea a inca 54 de persoane infectate cu noul coronavirus, cel mai grav bilant cotidian dupa izbucnirea epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, transmite AFP.Noul bilant aduce la 291 numarul persoanelor ucise de Covid-19 in Iran, a declarat…

- Autoritatile de la Teheran au anuntat, sambata, inca noua decese provocate de coronavirus, astfel ca bilantul total a ajuns la 43 de morti."Numarul total de cazuri este de 593, iar numarul de decese a ajuns la 43 pana sambata la pranz", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii,…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…