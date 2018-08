Iranul sustine ca are un nou avion de lupta si il va prezenta zilele urmatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian al Apararii a dezvpluit luni o racheta balistica de noua generatie, potrivit agentiei de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, care precizeaza ca este vorba despre racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune, relateaza AFP. ”Asa cum am promis poporului nostru drag, nu ne vom precupeti…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va incheia, relateaza agentia…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat deschisa marti posibilitatea negocierii unui acord de denuclearizare a Iranului, transmite Reuters, preluatade agerpres. "Vom vedea ce se intampla, dar suntem gata sa facem o intelegere reala, nu una precum cea realizata de administratia anterioara,…

- Iranul si-a aratat sustinerea fata de o potentiala operatiune turca impotriva militantilor kurzi in nordul Irakului, conform lui Nurettin Canikli, ministrul Apararii din Turcia, scrie Reuters.

- Ayatollahul Ali Khamenei, conducatorul suprem al Iranului, a acuzat miercuri Statele Unite de incalcarea acordului nuclear cu Teheranul, informeaza Reuters. In primele remarci publice dupa ce secretarul de stat american, Mike Pompeo, a amenintat luni Iranul cu "cele mai dure sanctiuni din istorie",…