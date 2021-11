Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Mircea Hava: PPE susține simplificarea și imbunatațirea programelor de coeziune la nivelul Uniunii Europene ”Datele privind execuția bugetului UE pentru perioada 2014-2020 ne arata ca, deși urmam drumul bun, suntem inca departe de eficiența pe care ne-o dorim cu toții, in ceea privește…

- Gheorghe Hagi a anuntat, sambata, intr-un comunicat postat pe site-ul clubului Farul Constanta, ca nu a propus jucatori la Galatasaray, cum a scris presa. "In urma speculatiilor aparute ieri, 8 octombrie, dar si in trecut in presa din Romania, precum ca eu as fi propus jucatori la Galatasaray, vreau…

- Miercuri, 1 septembrie 2021, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine o declaratie de presa.In aceste momente, presedintele Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis sustine, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Iata principalele declaratii ale presedintelui: Incepe o sesiune parlamentara…

- Lionel Messi (34 de ani) va susține azi o conferința de presa, incepand cu ora 13:00 in Romania, in care va vorbi despre plecarea de la Barcelona și despre ce planuri are pentru noul sezon. Azi, la stadionul Barcelonei, Messi va oferi primele declarații dupa ce Barcelona a anunțat ca nu va continua.…

- Israelul a anuntat vineri ca l-a numit pe fratele presedintelui, fostul general Michael Herzog, in functia de ambasador in SUA, evidentiind experienta sa in ceea ce priveste Iranul si programul sau nuclear, relateaza Reuters. Teheranul negociaza in prezent cu Washingtonul si alte mari puteri…

- Ministerul iranian de Externe a avertizat joi Israelul impotriva oricarei actiuni militare impotriva Republicii Islamice, dupa ce statul evreu a amenintat Teheranul in legatura cu atacul lansat asupra petrolierului Mercer Street in largul coastelor Omanului.