- Negociatorii au ajuns la etapele finale ale discutiilor pentru a restabili asa-numitul acord JCPOA, care a eliminat sanctiunile impotriva Iranului in schimbul limitarii programului sau nuclear, pe care Occidentul il considera o acoperire pentru dezvoltarea bombelor atomice. Cu toate acestea, sambata…

- Pretul petrolului Brent a urcat saptamana aceasta la aproape 120 de dolari pe baril pentru prima data intr-un deceniu, dupa ce Occidentul a impus sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, inainte ca sperantele ca un acord cu Iranul ar putea fi anuntat in cateva zile sa determine revenirea…

- Franța a declarat miercuri ca o decizie privind un acord nuclear dintre puterile occidentale și Iran din 2015 este la doar cateva zile distanța. Acum ii revine puterea Teheranului sa faca alegerea politica . Acesta a cerut puterilor occidentale sa fie „realiste”. Discuțiile indirecte dintre Iran și…

- Emiratele Arabe Unite au declarat ca au interceptat o racheta balistica lansata de gruparea Houthi din Yemen, in timpul vizitei președintelui israelian la Abu Dhabi. Ministerul Apararii din Emiratele Arabe Unite a declarat ca racheta a fost interceptata la 20 de minute dupa miezul nopții. Nu a spus…

- Statele Unite au reafirmat luni ca sunt "pregatite" pentru negocieri directe cu Iranul pentru a salva acordul nuclear iranian, ca raspuns adresat Teheranului care a evocat pentru prima data aceasta ipoteza, scrie AFP preluat de agerpres. "A ne intalni direct ar permite o comunicare mai eficienta,…

- Discuțiile indirecte dintre Iran și SUA privind acordul nuclear au inceput de luni, la Viena, Teheranul concentrandu-se pe o parte a targului inițial. Teheranul se concentreaza pe o parte a targului inițial, ridicand sancțiunile impotriva sa, in ciuda progreselor reduse in ceea ce privește controlul…

- Arabia Saudita a lansat sambata, de Craciun, o ofensiva militara ”la scara mare” in Yemen, dupa ce doua persoane au fost ucise, iar alte sapte ranite in primul atac mortal revendicat de catre rebeli huthi in regatul saudit in mai bine de trei ani, relateaza AFP. Riadul intervine in Yemen din…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a pledat marti pentru o abordare eficienta si serioasa a programului nuclear si balistic al Iranului, la un summit al monarhiilor arabe din Golf, desfasurat la Riad, informeaza AFP preluat de agerpres. Printul mostenitor si-a reprezentat…