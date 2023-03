Iranul stă pe o comoară de „aur alb”. Descoperirea ce ar propulsa industria mașinilor electrice Iranienii au anuntat ca au descoperit un zacamant masiv de „aur alb”, cel mai mare din intreaga lume. Autoritatile de aici spun ca au descoperit un depozit masiv de litiu – un element cheie in bateriile pentru dispozitive și vehicule electrice – intr-una dintre provinciile sale de vest. Ministerul considera ca depozitul deține 8,5 milioane […] The post Iranul sta pe o comoara de "aur alb". Descoperirea ce ar propulsa industria mașinilor electrice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Iranul spune ca a descoperit un depozit masiv de litiu, un element cheie pentru bateriile pentru telefoane, tablete și vehicule electrice, intr-una dintre provinciile din vestul țarii, relateaza CNBC, citeaza digi24.ro.

