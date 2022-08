Ministerul de Externe al Iranului a declarat, luni, ca nimeni nu are dreptul sa acuze Teheranul in legatura cu atacul de vineri asupra lui Salman Rushdie ci doar scriitorul si sustinatorii sai sunt de condamnat pentru ca i-au denigrat pe musulmanii lumii, scrie Reuters. Romancierul, care a trait sub amenintare cu moartea zeci de ani, de cand a infuriat autoritatile clericale din Iran prin opera sa, isi revine dupa ce a fost injunghiat in mod repetat la o aparitie publica in statul New York. In prima reactie oficiala a Iranului la atacul de vineri, purtatorul de cuvant al ministerului Nasser Kanaani…