Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Statelor Unite a aprobat o potențiala vanzare de armament, in valoare de 323 de milioane de dolari, catre Finlanda, care are o granița comuna cu Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Moscova a incheiat recent un acord secret cu Teheranul pentru a incepe sa fabrice drone pe teritoriul rusesc, pentru a le folosi apoi in razboiul din Ucraina, au aflat serviciile de spionaj americane si occidentale, scrie „The Washington Post, relateza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite nu vor mai trata Rusia ca pe o țara cu economie de piața, a declarat joi Departamentul de Comerț, revocand statutul acordat in urma cu doua decenii care limita calculul taxelor antidumping asupra marfurilor rusești, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in cea mai recenta evaluare ca secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a sosit in Iran probabil pentru a vorbi despre furnizarea de rachete balistice iraniene catre Rusia, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu…

- Administratia de la Teheran s-a angajat sa furnizeze Rusiei rachete sol-sol si drone militare suplimentare, afirma oficiali iranieni citati de agentia Reuters, actiunile riscand sa amplifice tensiunile cu Statele Unite si cu alte natiuni occidentale, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele…

- Administratia de la Washington a avertizat, luni seara, ca va sanctiona statele sau companiile care colaboreaza cu producatorii de drone militare din Iran, pe fondul acuzatiilor Ucrainei privind bombardamente efectuate de Rusia cu aparate de zbor iraniene. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…