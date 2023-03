Iranul ar saluta orice noua investiție in industria sa petroliera, in special din partea producatorilor OPEC+, a declarat in acest weekend Ministerul iranian al Petrolului, la cateva zile dupa ce Arabia Saudita a semnalat ca regatul ar putea incepe sa investeasca "foarte repede" in Iran, anunța oilprice.com.

La inceputul acestei luni, Arabia Saudita și Iranul au convenit sa reia relațiile diplomatice și sa redeschida ambasadele și misiunile, au declarat Arabia Saudita, Iranul și China intr-o declarație comuna, dupa o saptamana de discuții saudito-iraniene la Beijing.

