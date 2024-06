Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care și-a anunțat intenția de a candida la șefia NATO, spune ca nu au existat discutii pentru ocuparea unei alte functii. La acest moment, negocierile sunt in toi, cum s-ar zice, insa nu pot fi facute publice, dat fiind stadiul in care se afla. ”Nu au avut loc alte discutii…

- Statele Unite au transmis ca le-a fost solicitat ajutorul de catre Iran dupa prabușirea elicopterului prezidențial, duminica, accident in care președintele Ebrahim Raisi și mai mulți oficiali iranieni au fost uciși. Solicitarea iranienilor, care considera Statele Unite și Israelul drept adversarii sai…

- Intr-un comunicat emis in noaptea de sambata spre duminica dupa atacuri, Biden a declarat ca i-a transmis lui Netanyahu ca Israelul a "demonstrat o capacitate remarcabila de a se apara si de a invinge chiar si atacuri fara precedent".Biden nu a mentionat in comunicat daca el si Netanyahu au discutat…

- Iranul a transmis pe canale private un mesaj catre Statele Unite chiar in timp ce dronele și rachetele sale se indreptau spre Israel, a declarat un inalt oficial american, potrivit CNN. In mesaj Teheranul anunța Washingtonul ca represaliile sale se incheie odata cu atacul cu drone și rachete lansate…

- Iranul a avertizat duminica Israelul si Statele Unite cu privire la ”un raspuns mult mai amplu”, daca vor exista represalii pentru atacul sau in masa cu drone si rachete impotriva teritoriului israelian, de sambata, in conditiile in care Israelul a spus ca campania nu s-a incheiat inca”. Atacul iranian…

- Mesajul așteptat de toata lumea! SUA nu vor nici o 'escaladare', nici un 'razboi' cu Iranul (Casa Alba)Statele Unite nu vor nici o "escaladare", nici un "razboi in toata regula cu Iranul", a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe,

- Bulgaria si Romania devin state membre ale spatiului Schengen la 31 martie. De la aceasta data normele Schengen (inclusiv cele referitoare la eliberarea vizelor Schengen) se vor aplica in ambele tari, iar controalele la frontierele aeriene si maritime interne vor fi eliminate, anunta sambata Reprezentanta…

- Daca exista un aspect al politicii externe pe care Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden il impartașesc, acesta este dorința ca Statele Unite sa paraseasca Orientul Mijlociu. Cele mai recente sondaje arata ca americanii vad China drept cea mai mare amenințare, urmata de Rusia și Coreea de Nord. Iranul…