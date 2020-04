Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei guverne folosesc criza coronavirusului pentru a lansa provocari, propaganda și dezinformare impotriva Statelor Unite, avertizeaza Departamentul de Stat intr-un nou raport. Tactica este familiara și reprezinta o continuare a ofensivei inceputa de Moscova in Europa, folosindu-se de criza din…

- In contextul in care SUA si alte tari precum Rusia si China isi intaresc pozitiile lor militare pe orbita joasa a Pamantului (situata la aproximativ 2.000 km altitudine) si in apropierea Lunii, testul rușilor are loc in momentul in care, conform experților, spațiul devine tot mai mult un domeniu important…

- Dilema prabușirii prețului petrolului. Ieftinirea carburanților este in beneficiul consumatorilor, dar pune in pericol economia. Trump vrea sa medieze razboiul Arabia Saudita-Rusia Presedintele american, Donald Trump, vrea sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita,…

- Uniunea Europeana, China si Rusia au continuat miercuri, la Viena, discutiile pentru gasirea unui teren de intelegere cu Iranul asupra programului sau nuclear, in cadrul primei lor reuniuni dupa lansarea unei proceduri impotriva Teheranului, acuzat ca a incalcat acordul din 2015, informeaza AFP."Au…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a denuntat marti ''egocentrismul'' american in materie de dezarmare si a cerut Statelor Unite ale Americii sa relanseze ''dialogul multilateral'', in special pentru a lansa negocieri privind pacea in spatiu, potrivit AFP. ''Este…

- Conservatorii din Iran par favoriți, potrivit primelor rezultate ale alegerilor parlamentare publicate sâmbata, un avans favorizat de o probabila rata redusa de participare, dupa descalificarea a mii de candidați, scrie AFP.Alegerile au avut loc vineri într-un context de recesiune…

- Serghei Lavrov a comparat actualele tensiuni dintre Rusia și NATO cu Razboiul Rece. Iar asta din cauza ca, susține oficialul rus, NATO și-a intensificat acțiunile militare la granițele Rusiei, iar statele membre ale Alianței și-au crescut bugetele de aparare in mod considerabil, scrie Agerpres. Ministrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a avut loc, joi, in larg, la 99 de kilometri sud-est de Insulele Kurile, aflate sub jurisdictia Rusiei, a informat Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.