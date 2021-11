Stiri pe aceeasi tema

- Șeful apararii civile iraniene, Gholamreza Jalali, a acuzat sambata Israelul si Statele Unite ca fiind probabil vinovatii responsabili pentru atacul cibernetic care a perturbat vanzarile de benzina in Republica Islamica, dar a spus ca investigatia tehnica nu a fost inca finalizata, informeaza Reuters,…

- Orientul Mijlociu si Africa de Nord sunt pe calea spre redresare, cu tarile din Golf in frunte, dar cresterea tensiunilor sociale ameninta cele mai fragile economii din regiune, a atentionat marti Fondul Monetar International (FMI), relateaza AFP. Regiunea afectata, care include tarile arabe…

- Israelul acuza Iranul de faptul ca urzeste atacuri impotriva unor oameni de afaceri instalati in Cipru, in urma arestarii unui cetatean strain suspectat de pregatirea asasinarii unor israelieni pe aceasta insula din estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a atribuit, vineri, Rusiei o serie de atacuri cibernetice care vizeaza oficiali din state membre, in cadrul unei campanii care are rolul subminarii democratiei, cu doar doua zile inaintea scrutinului parlamentar din Germania. "Unele state membre UE au observat activitati…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Iranul și-a accelerat îmbogațirea de uraniu la un nivel de puritate apropiat de cel necesar pentru dezvoltarea armelor nucleare, afirma un raport al Agenției Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) consultat marți de Reuters.Cercetatorii iranieni au crescut puritatea uraniului pe…

- Ministerul de Externe iranian a avertizat joi Israelul impotriva oricarei actiuni militare impotriva Republicii Islamice, relateaza AFP. Reactia vine dupa ce ministrul israelian al apararii a facut amenintari in acest sens aratandu-se in favoarea unui raspuns militar.