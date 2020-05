Primul dintre cele cinci petroliere trimise de Iran in Venezuela pentru a-i furniza carburanți a intrat, sambata, in apele acestei țari, escortat de navele militare ale forțelor venezueleene, a anunțat ministrul venezuelean al Petrolului,Tareck El Aissami. Acest petrolier de la „sora noastra Republica Islamica Iran” se afla „in zona noastra economica exclusiva”, a informat ministrul pe Twitter. Catre ora locala 21 (01 GMT, duminica), petrolierul iranian Fortune se afla in apropierea coastelor statului Sucre, in nordul Venezuelei, potrivit site-ului Marine Traffic care urmareste miscarile navelor…