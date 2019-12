Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a dejucat "recent" un "atac cibernetic foarte organizat" care a vizat "infrastructurile sale de servicii publice online", a declarat miercuri ministrul telecomunicatiilor iranian, Mohammad Javad Azari Jahromi, citat de agentiile locale, relateaza AFP. Amenintarea "a fost identificata…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat marti, la Pitesti, ca ii va propune premierului Ludovic Orban infiintarea unui muzeu national dedicat Bratienilor la Vila Florica de la Stefanesti, care revine in administrarea Ministerului Culturii. "Eu voi pleda in fata premierului (...)…

- Iranul dezvolta "rachete balistice cu capacitate nucleara", incalcand o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, au afirmat Germania, Marea Britanie și Franța, intr-o scrisoare comuna adresata secretarului general al ONU, potrivit AFP.

- Presa nord-coreeana si-a intensificat vineri atacurile la persoana impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden, candidat la presedintia SUA: agentia de presa KCNA l-a numit "caine turbat" care trebuie omorat, semnaleaza Reuters. Agentia oficiala de la Phenian nu a precizat cum l-a insultat…

- Iranul a inceput sa imbogateasca uraniu in centrul subteran Fordow, incalcand din nou acordul nuclear cu puterile occidentale, a confirmat luni Agentia pentru Energie Atomica a ONU, care a adaugat ca stocul de uraniu imbogatit al Teheranului a continuat sa creasca, transmite Reuters.

- Dacian Ciolos, liderul PLUS, reactioneaza la votul din Parlament care a validat Guvernul Orban. Fostul prim-ministru pledeaza in continuare pentru alegeri anticipate si ii da 9 sfaturi noului premier, pentru ca guvernul PNL sa nu esueze."Ii urez succes lui Ludovic Orban la conducerea noului…

- Facultatea de Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) lanseaza in acest an primul program postuniversitar de formare si dezvoltare continua in domeniul Securitații Informatice.Intitulat Fundamentele ...

- In noua versiune a platformei Business Internet Security Threatmap , au fost imbunatațite secțiunea de statistici și componenta de analiza (insights), care prezinta sursa atacurilor, totalul atacurilor in funcție de impact și de industrie, din ultimele 30 de zile. De asemenea, a fost adaugata o secțiune…