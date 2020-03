Stiri pe aceeasi tema

- Este haos total in Ministerul Sanatații, dupa ce o angajata a fost depistata cu coronavirus și a intrat in contact și cu ministrul Victor Costache.Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 și a fost…

- Distantarea sociala? Reprezinta foarte putin pentru el. Mergand impotriva recomandarilor formulate de majoritatea agentiilor de sanatate din lumea intreaga, Donald Trump a dat mana cu mai multe persoane vineri la Casa Alba, in plin anunt al masurilor contra coronavirusului, comenteaza AFP.Pentru…

- Autoritațile italiene au raportat, vineri, 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei, scrie La Repubblica.Potrivit raportului autoritaților de la Roma, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Fortele de securitate iraniene vor goli strazile oraselor iraniene in urmatoarele 24 de ore si vor patrula pentru a se asigura ca toti cetatenii vor ramane in casa, masuri luate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, a anuntat vineri agentia iraniana IRNA, transmite Reuters.Iranul este…

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…

- Patriarhia Romana a transmis joi catre parohii si manastiri o serie de indrumari privind respectarea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu Covid-19.Intre cele sapte recomandari facute de Patriarhie se numara afisarea recomandarilor facute de Ministerul Sanatatii, cooperarea cu autoritatile…

- Bilantul epidemic in Iran a ajuns la nivelul de 354 de morti, inregistrandu-se 62 de decese in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul Sanatatii de la Teheran, citat de agentia Associated Press, scrie Mediafax.In total, in Iran sunt aproximativ 9.000 de cazuri confirmate de infectare cu noul…

- Inca doua persoane au murit in Franța din cauza coronavirusului, au anunțat vineri autoritațile, astfel ca bilanțul a ajuns la noua decese, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.In ultimele 24 de ore au fost confirmate 154 de cazuri suplimentare de infectare cu noul virus, a transmis…