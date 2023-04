Iranul se confruntă cu o bătălie dificilă în încercarea de a relansa proiectele exportului de gaz natural lichefiat In ciuda faptului ca deține a doua cea mai mare rezerva de gaze naturale din lume și are Rusia ca nou partener, Iranul se confrunta cu provocari pentru a reinvia unul dintre cele trei proiecte de export de GNL. Iranul, al treilea mare producator de gaze naturale din lume, imparte cu Qatar campul gigant North Dome/South Pars, dar a ramas mult in urma in ceea ce privește dezvoltarea rezervelor sale pentru a satisface cererea interna și internaționala de gaze naturale, scrie naturalgasintel.com. "Daca compari Iranul cu statul vecin Qatar, un exportator de top de GNL, cu care imparte aceeași rezerva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

