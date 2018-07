Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a salutat, vineri, intentiile partenerilor internationali de a opune rezistenta presiunilor exercitate de Statele Unite in sensul abandonarii Acordului nuclear din 2015, informeaza Mediafax."Ceea ce am observat in cadrul intrevederii este…

- Relatiile comerciale cu Iranul nu vor depinde de "capriciile" Statelor Unite, a afirmat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Interfax, informeaza Mediafax.Serghei Lavrov a declarat ca statele semnatare ale Acordului cu Iranul au stabilit modalitati pentru cooperarea…

- Tarile Uniunii Europene vor avea o abordare unitara in decizia de mentinere a Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, in pofida deciziei Statelor Unite de a iesi din acest tratat, a afirmat miercuri ministrul german de Externe, Heiko Maas.

- Uniunea Europeana nu depune suficiente eforturi pentru asigurarea beneficiilor pentru Iran prevazute in acordul nuclear semnat in 2015, a declarat, duminica, Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, informeaza site-ul postului France 24.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas (foto), ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca, in cadrul actualului sau turneu diplomatic la Beijing, Moscova si Bruxelles, va incerca sa obtina garantii din partea semnatarilor acordului...

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au pronunțat vineri, intr-o convorbire telefonica, pentru menținerea acordului nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anunțat Kremlinul, citat de AFP.

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…