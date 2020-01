Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca va face ca Iranul sa plateasca "un pret foarte mare", dupa ce ambasada Statelor Unite la Bagdad a fost atacata de mii de irakieni pro-Iran, noteaza AFP. "Iranul va fi pe deplin responsabil de vietile pierdute sau pagubele provocate…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, i-a cerut marti presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa garanteze ca serviciul public de sanatate din Regatul Unit (NHS) este exclus dintr-un viitor acord comercial bilateral dupa "brexit", transmite EFE. Corbyn i-a scris liderului…

- Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg si-a anuntat oficial candidatura la nominalizarea democrata pentru alegerile prezidentiale americane din 2020, transmit agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres.Citește și: Iranul anunța pedepse pentru cei care au protestat: Am arestat…

- ”Turcia va simti impactul sanctiunilor respective”, a declarat O’Brien la emisiunea “Face the Nation” a CBS, referindu-se la sanctiunile prevazute intr-o lege numita Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Combaterea Adversarilor Americii Prin Intermediul Sanctiunilor), care, in opinia…

- Donald Trump a fost conamnat de un tribunal de la New York sa plateasca doua milioane de dolari reprezentand reparatii, in cadrul unui acord amiabil, din cauza ca si-a folosit fundatia - Trump Foundation - ca instrument politic. Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si…

- Comisiile din Camera Reprezentanților SUA care conduc ancheta privind destituirea președintelui Donald Trump au spus marți ca l-au chemat pe Mick Mulvaney, șeful cabinetului Trump, sa depuna marturie pe 8 noiembrie, relateaza Reuters. ”Pe baza dovezilor strânse în ancheta privind…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…