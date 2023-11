Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a respins joi o declaratie a G7 prin care Teheranul era indemnat sa inceteze sa sustina miscarea islamista palestiniana Hamas si sa nu mai ia masuri care „destabilizeaza" Orientul Mijlociu.

- Atacurile repetate impotriva fortelor americane in Orientul Mijlociu risca sa atraga SUA intr-un conflict cu Iranul, chiar daca Washingtonul vrea sa evite extinderea conflictului intre Israel si Hamas in regiune, noteaza marti agenția France Presse intr-o sinteza in care citeaza un inalt responsabil…

- Pentagonul a apreciat luni ca Iranul nu a dat ordine directe de atac impotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu, insa Casa Alba a acuzat in aceeasi zi Teheranul ca "faciliteaza activ" atacuri asupra bazelor militare ale SUA, transmit agentiile internationale de presa.Fortele americane…

- In plina activitate de cateva zile, dupa un turneu in țarile arabe, șeful diplomației americane, Antony Blinken, a revenit luni in Israel pentru a incerca sa atenueze criza umanitara din Fașia Gaza, anunța luni „The Washington Post”. „Riscul continuarii unei escaladari este foarte serios”, scrie cotidianul…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca toate activitatile din Germania ale miscarii palestiniene Hamas vor fi interzise ca urmare a atacului fara precedent lansat recent impotriva Israelului.De asemenea, va fi interzisa si reteaua de solidaritate palestiniana Samidoun. „Ministerul…

- Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a acuzat Iranul ca este „complice” la atacul Hamas asupra Israelului, dar a spus ca Washingtonul nu are dovezi care sa lege Teheranul de atac.„Iranul a sprijinit de multa vreme Hamas și alte rețele teroriste din regiune cu resurse…

- Consilierul militar al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca Teheranul a sprijinit atacurile Hamas impotriva Israelului de sambata și va continua sa sprijine luptatorii islamiști „pana la eliberarea Palestinei și a Ierusalimului”.