- Tensiunile sociale de tipul celor care au culminat cu tentativa de asasinare a lui Donald Trump vor continua in SUA pana in 2028, este de parere analistul George Friedman, care argumenteaza ca exista un model ciclic in istoria Statelor Unite. Redam argumentele lui George Friedman dintr-o analiza Geopolitical…

- Donald Trump (78 ani), candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, a fost ținta unui asasinat in timpul unui discurs electoral pe care il ținea in Butler, Pennsylvania. Glonțul l-a lovit in ureche pe Trump. Imediat dupa incident, acesta s-a ridicat de la pamant și a ridicat pumnul sfidator…

- Practic, toți politicienii americani și straini importanți și-au exprimat sprijinul pentru Trump și au condamnat violența. Din Australia pina in Marea Britanie, din China pina in Ucraina, liderii din intreaga lume au condamnat tentativa de asasinat a fostului președinte american și candidat la viitoarele…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat indignarea fața de incidentul armat petrecut la un eveniment de campanie al fostului președinte american Donald Trump. Intr-o declarație oficiala, Sandu a subliniat ca „violența politica nu are ce cauta in societațile noastre” și i-a transmis…

- Identitatea atacatorului care a incercat sa-l asasineze pe fostul președinte american Donald Trump a fost dezvaluita. Acesta s-a dovedit a fi Thomas Matthew Crooks, in virsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania. Acest lucru este relatat de The New-York Post. Potrivit surselor publicației, tinarul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat duminica "fara echivoc" tentativa de asasinare a fostului presedinte american Donald Trump, a declarat purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP.

- Comisia Europeana (CE) a solicitat producatorilor chinezi de vehicule electrice și baterii, in cadrul investigației anti-subvenție, sa ofere o mare cantitate de informații legate de producția, planificarea și procesele tehnice, solicitari care depașesc cu mult cadrul necesar pentru o astfel de investigație,…

- Iranul a cerut duminica Grupului celor Sapte natiuni industrializate sa se distanteze de ”politicile distructive ale trecutului”, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, referindu-se la o declaratie a G7 care condamna recenta escaladare a programului nuclear…