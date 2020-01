Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- Iranul se declara pregatit sa-si ”reconsidere serios” angajamentele fata de Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), ca reactie fata de amenintarea europenilor de a activa un mecanism prevazut de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear ce poate conduce la reimpunerea sanctiunilor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, iar printre subiectele abordate s-a numarat și problema relațiilor cu Iranul, a informat Casa Alba prin intermediul unui scurt comunicat, citat de Reuters. „Cei…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) exercita presiuni asupra Iranului pentru ca acesta sa rezolve problema dimensiunilor programului sau nuclear, a declarat joi directorul interimar al Agentiei, Cornel Feruta, anuntand desfasurarea de discutii la Teheran pe acest subiect saptamana…

- Ministerul iranian de Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul elvețian la Teheran, dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo și-a exprimat susținerea pentru protestele fața de majorarea prețului la benzina, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna…

- Iranul a inceput sa imbogateasca uraniu in centrul subteran Fordow, incalcand din nou acordul nuclear cu puterile occidentale, a confirmat luni Agentia pentru Energie Atomica a ONU, care a adaugat ca stocul de uraniu imbogatit al Teheranului a continuat sa creasca, transmite Reuters.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a detectat "particule de uraniu natural" intr-un loc nedeclarat din Iran, conform unui raport consultat de catre AFP luni la Viena."Agentia a detectat particule de uraniu natural de origine antropogenica intr-un loc din Iran nedeclarat Agentiei",…

- Iranul si-a redus marti angajamentele internationale in domeniul nuclear, anuntand reluarea, intr-o uzina subterana, a activitatilor de imbogatire uraniului suspendate pana acum, relateaza AFP potrivit news.roAceasta masura, dezvaluita de catre presedintele Hassan Rohani, intervine la o zi…