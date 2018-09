Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-a angajat sa furnizeze un ajutor suplimentar de urgenta de 100 milioane de euro pentru tarile din regiunea Lacului Ciad, pana in anul 2020, a anuntat luni ministrul de externe Heiko Maas, la Berlin, transmite dpa. Acest ajutor se adauga celor 40 milioane de euro deja alocate…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Iranul a respins pana in ultimul moment oferta presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a negocia un nou acord nuclear, iar Uniunea Europeana a anuntat ca va aplica prevederi legale pentru protejarea companiilor europene de efectele previzibile. Primul set de sanctiuni vizeaza sistemul…

- Presedintele american, Donald Trump, vrea destramarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizand ca Germania nu se mai poate baza in totalitate pe Statele Unite in materie de securitate, relateaza Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, vrea divizarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizand ca Germania nu se mai poate baza in totalitate pe Statele Unite in materie de securitate."Presedintele SUA, Donald Trump, provoaca, urmareste destramarea Uniunii Europene", a declarat…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, a spus luni ca profitul din T2/2018 si veniturile vor fi mai mari decat previziunile analistilor, prin acest lucru noul CEO, Christian Sewing, primind un vot de incredere pentru eforturile sale de a „resuscita” banca, scrie The Wall Street Journal.…

- ''Tendintele agresive ale Iranului nu trebuie doar sa fie dezbatute, ci mai degraba este nevoie de solutii urgente'', a spus Angela Merkel dupa intrevederea avuta la Amman cu regele Abdullah al Iordaniei.Germania a ramas parte a acordului privind programul nuclear iranian dupa ce presedintele…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a anuntat strategia "Europa Unita", in replica la "America First". In primul discurs pe care l-a rostit dupa ce si-a preluat functia, Heiko Mass a promis ca va face tot posibilul pentru un "parteneriat echilibrat" cu Statele Unite, informeaza Associated…