- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca unele formulari pentru acorduri cu Ucraina sunt aproape de a fi convenite, in timp ce negociatorul Vladimir Medinsky spune ca Rusia vrea sa ajunga ”la pace cat mai curand”. Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca un acord cu Ucraina este aproape…

- Rusia poate lansa oricand un atac asupra Ucrainei. Declarația a venit sambata seara, de la Casa Alba, pe fondul tensiunilor accentuate dintre Moscova si statele occidentale, transmite duminica AFP, citat de Agerpres . Presedintele american Joe Biden are pe agenda duminica sa participe la o reuniune…

- Livrarile de petrol ale Teheranului in strainatate au fost limitate de cand fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, in 2018, din acordul nuclear convenit in 2015 si a reimpus sanctiuni Iranului, menite sa reduca exporturile de petrol si veniturile asociate ale acestei tari. Iranul a mentinut…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat pe Joe Biden si Donald Trump, intr-una din rarele sale critici directe la adresa unor presedinti americani, ca dauneaza reputatiei Statelor Unite, transmite Reuters, preluand agentia oficiala iraniana IRNA. 'In aceste zile, Statele…

- Iranul a anunțat luni ca Statele Unite trebuie sa ia o „decizie politica” în privința ridicarii tuturor sancțiunilor pe care le-a impus asupra Republicii Islamice pentru ca Teheranul sa revina în acordul nuclear semnat în 2015, subliniind ca acesta este un punct care nu…

- Eliminarea sanctiunilor americane este 'linia rosie' a Iranului in negocierile de la Viena cu marile puteri pentru salvarea acordului nuclear din 2015, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Teheran, potrivit caruia discutiile se vor relua marti in capitala Austriei,…

- Washingtonul este dispus sa discute despre un angajament de a nu desfașura rachete sau forțe de lupta in Ucraina daca Rusia este de acord sa faca același lucru. Statele Unite și NATO au oferit Rusiei o soluție pentru detensionarea situație de securitate și pentru rezolvarea crizei de la granița cu Ucraina,…

- ”O atentie deosebita va fi acordata implementarii unui plan de actiune global comun cu privire la programul nuclear iranian”, anunta intr-un comunicat presedntia rusa. Cei doi lideri urmeaza sa discute despre ”o intreaga serie de probleme legate de cooperarea blaterala, inclusiv implementarea unor proiecte…