Teheranul a promis marti o riposta dupa uciderea a sapte iranieni intr-un atac aerian care a avut loc in Siria si a fost atribuit Israelului, informeaza AFP. Mai multe mass-media din Iran au revizuit marti in crestere, la sapte morti (anterior se vorbea de patru) bilantul victimelor iraniene ale atacului ce a vizat luni baza aeriana T-4 din provincia siriana Homs. Iranul, Siria si Rusia au pus pe seama Israelului responsabilitatea acestui raid, in care au murit in total 14 oameni, conform ultimului bilant. 'Atacul regimului sionist in Siria nu va ramane fara raspuns', a declarat Ali Akbar…