- Iranul este responsabil de explozia care a afectat o nava cargo israeliana, in Golful Oman, afirma oficiali israelieni de rang inalt, citati de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel, noteaza mediafax. Nava MV Helios Ray, aflata sub pavilionul Bahamasului si apartinand unei…

- Nava MV HELIOS RAY, sub pavilionul Bahamas, a fost afectata joi de o explozie, in Golful Oman, au anuntat vineri oficiul britanic pentru operatiuni comerciale maritime (UKMTO) si o firma de securitate maritima. "Ancheta este in curs. Vasul si echipajul sunt in siguranta. Navelor care trec…

- Administratia Joseph Biden a ordonat retragerea portavionului USS Nimitz si a grupului naval aferent din Golful Persic, in ceea ce pare a fi un semnal pentru reducerea tensiunilor cu Iranul. Portavionul USS Nimitz si grupul naval aferent se retrag din zona de responsabilitate a Comandamentului…

- Mai mulți militari si responsabili politici se afla in centrul unui scandal in Spania, dupa ce au fost vaccinati anti-Covid-19 desi nu fac parte din personalul prioritar, scrie agerpres . Ministrul de interne l-a demis vineri seara, cu efect imediat, pe un locotenent-colonel, agent de legatura al Garzii…

- Presa din Golf a primit cu putin entuziasm joi vestea sosirii lui Joe Biden la Casa Alba, temandu-se ca el va relua alegerea diplomatica a fostului presedinte american Barack Obama, pe care o considera prea concilianta cu inamicii monarhiilor arabe, printre care Iranul, relateaza France Presse.…

- Ministrul apararii israelian, Benny Gantz, si-a exprimat luni dorinta ca Israelul sa achizitioneze o a treia escadrila de avioane stealth de ultima generatie F-35 din SUA, exprimandu-si de asemenea speranta ca acest contract va fi incheiat inainte de incheierea mandatului presedintelui in exercitiu…