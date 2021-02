Iranul poate imbogati rapid uraniu la 60%, sustine directorul agentiei nucleare a tarii, Ali Akbar Salehi, transmite sambata dpa. "Am imbogatit uraniu la 20% intr-o ora si putem creste nivelul la 60% in acelasi interval de timp", a declarat Salehi vineri la televiziunea de stat. Acesta a mai afirmat ca Organizatia iraniana pentru energia atomica a produs 25 de kilograme de uraniu imbogatit la 20% in mai putin de o luna si lucreaza la producerea a 1000 de centrifuge rapide. Acordul international privind programul nuclear iranian incheiat in 2015 prevede ca Iranul poate imbogati uraniu pana la un…