- Iranul nu va permite gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) sa se instaleze la frontiera sa cu Afganistanului, a avertizat sâmbata presedintele iranian Ebrahim Raisi, relateaza AFP citata de Agerpres. "Nu toleram ca organizatii teroriste si SI sa se instaleze în apropierea frontierei…

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite a anuntat ca Ashraf Ghani, presedintele Afganistanului, se afla in aceasta tara, dupa ce a fugit din tara ocupata de talibani „ca sa evite o baie de sange”, informeaza BBC.Ashraf Ghani si familia sa au fost primiti in Emiratele Arabe Unite din motive umanitare,…

- Strazile orasului Kabul sunt pustii, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului si au declarat victoria in fata fortelor guvernamentale care au fost instruite de americani timp de 20 de ani. Dupa retragerea trupelor NATO, in cateva saptamani talibanii au…

- Ministerul Afacerilor Externe din Tadjikistan a anuntat luni ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, care si-a parasit duminica tara la bordul unui avion, nu se afla pe teritoriul tadjik, transmite EFE. ''Avionul domnului Ashraf Ghani nu a intrat in spatiul aerian al Tadjikistanului…

- Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), o alianta militara condusa de Rusia in cadrul CSI (Comunitatea Statelor Independente), a trimis marti un grup operativ la frontiera tadjiko-afgana in contextul agravarii situatiei din Afganistan, unde talibanii au avansat spre regiunile de la…

