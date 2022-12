Iranul nu se joacă de-a democrația: 24 de protestatari vor fi executați pentru că au purtată război împotriva lui Dumnezeu Cel putin 24 de demonstranti iranieni risca sa fie executati pentru participarea la protestele critice fata de autoritati, potrivit unei informatii publicate sambata de un cotidian iranian citat de DPA. Etemad, un cotidian de stiri, publica o lista intocmita de autoritatile judiciare acuzand 25 de demonstranti ca "au purtat un razboi impotriva lui Dumnezeu", o acuzatie ce implica pedeapsa cu moartea conform legii islamice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

