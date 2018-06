Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a initiat discutii preliminare in scopul instalarii unui puternic sistem antiracheta in Germania, pentru suplimentarea capacitatilor defensive in Europa, afirma surse citate de agentia Reuters, situatia riscand sa amplifice tensiunile cu Rusia.

- Statele Unite au anuntat joi sanctiuni pentru o retea de finantare a Gardienilor Revolutiei, armata de elita a regimului de la Teheran, prin transferuri de valuta intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Iran, transmite AFP.

- Departamentul american al Trezoreriei a prezentat joi noi sanctiuni in legatura cu Iranul, vizand sase persoane pe care le acuza de legaturi cu Al-Qods, din cadrul Gardienilor Revolutiei, dar si trei entitati iraniene, relateaza Reuters.

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Statele Unite nu trebuie sa impiedice buna functionare a acordului nuclear cu Iranul, a declarat miercuri ministrul de externe britanic Boris Johnson, acord pe care l-a numit "vital" pentru securitatea tarii sale, relateaza AFP si Reuters. "Cer Statelor Unite sa evite orice actiune care…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Rusia va consolida relatiile cu Iranul in cazul in care Administratia Donald Trump va decide retragerea SUA din Acordul nuclear international, avertizeaza Vladimir Iermakov, un oficial din cadrul Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Exploziile au fost semnalate sambata seara la o baza militara iraniana din zona Jabal Azzan, la periferia orasului sirian Alep, au declarat surse citate de presa siriana. Martorii au declarat ca exploziile sunt rezultatul unor raiduri aeriene, cel mai probabil israeliene. Publicatia Al-Mayadeen, apartinand…