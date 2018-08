Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este nemultumit de eforturile aratate pana acum de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a salva acordul nuclear din 2015, acuzand acest trio al UE ca adopta mai mult pozitii politice decat masuri practice, relateaza dpa.

- Potrivit Mediafax, Romania are, in continuare, al saselea cel mai mare nivel de emisii de oxizi de sulf din Uniunea Europeana, dupa cel al Poloniei, Marii Britanii, Spaniei, Frantei si Germaniei. Oxizii de sulf sunt obtinuti preponderent prin productia si distributia energetica (51%) sau…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova apreciaza eforturile depuse de UE pentru salvarea acordului nuclear cu Iranul, in pofida retragerii SUA din acord, avertizand ca vor exista consecinte grave daca actualul acord nu va fi mentinut, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Uniunea Europeana nu depune suficiente eforturi pentru asigurarea beneficiilor pentru Iran prevazute in acordul nuclear semnat in 2015, a declarat, duminica, Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

