Guvernul iranian a negat luni ca ar fi incercat sa ascunda responsabilitatea autoritatilor in drama avionului de linie ucrainean doborat din greseala la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, potrivit AFP."In aceste zile de tristete, au fost lansate critici la adresa oficialilor si autoritatilor tarii. Unii oficiali au fost chiar acuzati de minciuna si de tentativa de a ascunde cazul, insa in realitate, sincer, nu s-a intamplat asta", a declarat presei purtatorul de cuvant al guvernului, Ali Rabii, noteaza Agerpres."Adevarul e ca noi nu am mintit. A minti inseamna a denatura adevarul, intentionat…