Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a criticat Uniunea Europeana pentru pozitia ei fata de protestele ce au loc in tara, in timpul unui apel telefonic cu un oficial al UE in cursul caruia a negat de asemenea informatiile despre vanzari de arme catre Rusia, informeaza sambata DPA, citata de Agerpres.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa interzica importurile de mai multe produse din otel din Rusia si sa interzica exportul anumitor semiconductori in Rusia, potrivit ultimei propuneri de sanctiuni a Comisiei Europene, consultata de POLITICO. De asemenea, va fi restricționat importul de produse de…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu exista planuri de ajustare a operațiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, in ciuda contraofensivei forțelor Kievului, precizand ca Moscova nu se grabește sa incheie campania din țara vecina, relateaza agenția France Presse, preluata de The Moscow…

- Razboi in Ucraina, ziua 190. Iranul a livrat Rusiei o asa-numita „initiativa de pace” pentru a pune capat razboiului din Ucraina, propusa de un lider european. Se pare ca președintele francez Emmanuel Macron a fost liderul care a transmis mesajul catre Te

- Uniunea Europeana și Comisia Europeana au partea lor de vina pentru ca Rusia și-a extins influența in Balcani, crede Corina Stratulat, șeful Programului European de Politica și Instituții de la Bruxelles.

- Suntem in ziua cu numarul 168 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa atacul de marți al unei baze aeriene ruse aflata in spatele liniei frontului din Crimeea, ​presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput…

- Uniunea Europeana cauta sa obtina livrari suplimentare de gaze din Nigeria, in timp ce blocul comunitar se pregateste pentru posibilele reduceri de aprovizionare din partea Rusiei, a declarat sambata Matthew Baldwin, director general adjunct al departamentului de energie al Comisiei Europene. Baldwin…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev din nou a amenințat intr-un mesaj publicat, joi, pe canalul sau de Telegram, Uniunea Europeana și Ucraina. In mesaj, Medvedev „prezinta” 11 puncte in care susține tezele oficiale ale propagandei de la Kremlin. Mesajul, intitulat „Pacatele lor (De ce nu este vinovata…