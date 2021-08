Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acceptat sa participe la o ancheta cu privire la atacul sangeros in largul Omanului vizand petrolierul MT Mercer Street, operat de un miliardar israelian, soldat cu moartea unui roman si a unui britanic, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza AFP. Petrolierul M/T Mercer…

- „Iranul nu este doar o problema israeliana, ci un exportator de terorism, distrugere și instabilitate care ne dauneaza tuturor. Lumea nu trebuie sa taca in fața terorismului iranian care dauneaza și libertații transportului maritim„, a spus ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid intr-o declarație.…

