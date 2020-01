Iranul lansează un satelit pe orbită, sfidând SUA Iranul pregateste lansarea unui satelit pe orbita, a anuntat un ministru iranian, in pofida unor avertismente din partea Statelor Unite si aliatilor lor care asimileaza tirurile de rachete cu raza lunga de actiune dezvoltarii clandestine a rachetelor balistice, relateaza Reuters, potrivit news.ro.



”Da, o instalatie este pregatita in vederea plasarii pe orbita a satelitului Zafar”, a anuntat luni pe Twitter ministrul iranian al Informatiilor si Comunicatiilor Mohammad Javad Azari-Jahromi.



Guvernul confirma astfel o informatie dezvaluita de postul public iranian de radio. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

