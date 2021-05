Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate israeliene au folosit grenade si gloante de cauciuc impotriva palestinienilor adunati la moscheea Al Aqsa pentru a-si exprima solidaritatea cu Gaza si cu rezidentii din cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est ce risca sa fie evacuati, relateaza CNN.

- Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge la o incetarea focului. Acordul de incetare a focului a intrat in vigoare vineri la 02.00 (23.00 GMT joi). Miscarile islamiste palestiniene Hamas…

- Decizie istorica luata, joi seara, in conflictul dintre Israel și Palestina. Cabinetul de securitate israelian a aprobat, joi, o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze…

- Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza, potrivit media israeliene relateaza AFP si dpa. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge…

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters preluat de agerpres. "Cred ca eforturile in curs…

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters. "Cred ca eforturile in curs privind incetarea focului…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- "Explozia semnificativa a violentei" in Fasia Gaza si Ierusalimul de Est "trebuie sa inceteze imediat", a declarat luni seara un purtator de cuvant al sefului diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, citat de AFP. "Tirurile de rachete din Fasia Gaza asupra populatiei civile din Israel sunt complet…