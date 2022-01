Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a anunțat luni, 3 ianuarie, ca asasinarea lui Qassem Soleimani, produsa exact acum doi ani, va fi razbunata in cazul in care fostul presedinte american Donald Trump nu va fi judecat pentru ordinul dat privind uciderea generalului iranian, a informat Reuters, preluat…

- Consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan s-a intalnit miercuri cu prim-ministrul israelian Naftali Bennett, al carui guvern se opune eforturilor de relansare a discutiilor nucleare iraniene, si cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, transmite AFP preluat de agerpres. "Delegatiile…

- O inalta oficialitate iraniana, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a avertizat sambata ca "agresorii" vor plati "un pret greu", dupa o relatare privind existenta unor planuri intre SUA si Israel de a efectua manevre militare pentru a se pregati de atacuri impotriva siturilor nucleare ale Iranului…

- Exercițiile militare cu trupe din alte țari ar putea ajuta IDF (Israel Defense Forces) sa fie gata sa lupte ca parte a unei coaliții militare in viitor, a spus colonelul Aviran Lerer. Armata israeliana continua sa-și dezvolte capacitatea de a conduce o lovitura militara impotriva programului…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu Africa australa dupa depistarea unei noi variante a coronavirusului, a anuntat pe Twitter presedintia slovena in exercitiu a Consiliului UE, potrivit Reuters. Un comitet de experti sanitari din toate…

- Nave militare din Statele Unite, Israel, Emiratele Arabe Unite si Bahrain efectueaza exercitii militare comune in Marea Rosie, in ceea ce pare a fi un semnal de avertisment adresat Iranului, informeaza cotidianul The Times of Israel. Manevrele navale comune au loc la aproximativ un an de cand…

- Dubaiul intentioneaza sa unifice ministerele Economiei si Turismului si spera ca in 2025 va atrage 25 de milioane de turisti, dupa cum a anuntat sambata seicul Hamdan bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, conducatorul Dubaiului. Șeicul a facut anunțul intr-o postare pe Twitter , potrivit Reuters. Conducatorul…

- Teheranul a avertizat joi Israelul, intr-o scrisoare adresata presedintelui Consiliului de Securitate al ONU, sa nu incerce vreo ''aventura militara'' contra programului nuclear iranian, dupa ce statul evreu a sustinut miercuri ca ''isi rezerva dreptul'' de a recurge la forta contra Iranului, informeaza…