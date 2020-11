Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul reflecta duminica la riposta sa in urma asasinarii - atribuita Israelului - a unui eminent fizician nuclear iranian, caruia autoritatile i-au adus un omagiu religios special inainte de inhumare, luni, relateaza AFP.

- Asasinarea omului de stiinta iranian Mohsen Fakhrizadeh, un act atribuit Israelului, risca sa inflameze tensiunile din Orientul Mijlociu si sa complice munca presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, care si-a manifestat intentia de a relua dialogul cu regimul de la Teheran, comenteaza AFP.

- Necunoscut majoritații iranienilor pana vineri, atunci cand a fost asasinat, cercetatorul din domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh era insa familiar celor implicați in programul nuclear iranian. Surse occidentale din domeniul securitații și informațiilor il cunoșteau, de asemenea, destul de bine și il…

- Toate ambasadele statului Israel sunt in alerta maxima, dupa asasinarea de ieri a lui Mohsen Fakhrizadeh. Președintele Iranului acuza Israelul pentru uciderea tatalui programului Iranian de arme nucleare și a promis o razbunare teribila. Articolul Iranul promite razbunare teribila Israelului, dupa asasinarea…

- Iranul a sesizat Consiliul de Securitate ONU, atribuind Israelului asasinarea directorului programului nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, si avertizand ca va riposta la actiunile Guvernului israelian si Administratiei Donald Trump, insa secretarul general ONU, Antonio Guterres, a facut apel la retinere,…

- Iranul va raspunde "la momentul potrivit" pentru uciderea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh, a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat de sambata, acuzand Israelul ca incearca sa creeze "haos" prin acest asasinat, relateaza Reuters si AFP. Intr-un comunicat…

- Iranul a acuzat Israelul ca a jucat un "rol" in asasinarea vineri a unui savant iranian de rang inalt care lucra in domeniul nuclear si a avertizat ca o "razbunare teribila" le asteapta pe persoanele implicate in ceea ce Teheranul a calificat drept un "act terorist", relateaza AFP. "Teroristi au asasinat…

- Administratia de la Teheran a amenintat, vineri dupa-amiaza, ca va riposta la atacul soldat cu moartea lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, iar ministrul iranian de Externe, Mohammad...