Iranul a construit o fabrica ce are capacitatea zilnica de a produce rotoare necesare pentru pana la 60 de centrifuge de tipul IR-6, a anunțat miercuri șeful Organizației iraniene a Energiei Atomice, relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax.

Anunțul a fost facut la o luna dupa ce liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei a declarat ca a ordonat imbunatațirea capabilitaților de imbogațire a uraniului, in cazul in care acordul nuclear nu va putea fi menținut in urma retragerii Statelor Unite.

Conform acordului semnat in 2015, intre Iran și marile puteri din P5+1 (SUA,…