Iranul îşi dezvăluie primul avion de luptă, “Kowsar” Iranul si-a dezvaluit mati primul avion de lupta, cu ocazia unei parade la Teheran, iar presedintele Hassan Rohani a dat asigurari ca forta militara a tarii sale vizeaza doar sa descurajeze inamicii, relateaza AFP. Televiziunea de stat l-a aratat pe presedintele Rohani asezat in cockpitul avionului – numit “Kowsar” – cu ocazia Zilei Nationale a Industriei si Apararii, titreaza News.ro. Potrivit agentiei de presa iraniene Tasnim, acest avion de vanatoare – de fabricatie 100% iraniana – dispune de echipamente tehnice ”de varf”, inclusiv de radare polivalente. Aeronava a fost testata cu succes, iar… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

