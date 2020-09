Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iranian analizeaza ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite in Africa de Sud, Lana Marks, arata rapoarte ale serviciilor de informatii americane, potrivit unui oficial guvernamental de la Washington citat duminica de publicatia Politico, noteaza Agerpres. Informatiile despre tentativa…

- Luptatorul iranian de greco-romane Navid Afkari a fost executat sambata, in inchisoare, fiind gasit vinovat pentru injunghierea unui agent de securitate in timpul protestelor antiguvernamentale din 2018. In conformitate cu legea talionului, Navid Afkari a fost executat intr-o inchisoare din orasul Shiraz,…

- Steve Bannon, fost consilier al actualului președinte al SUA, a fost arestat sub acuzatia de frauda in legatura cu o campanie de strangere de fonduri pentru construirea zidului la granita Statelor Unite cu Mexicul. Fostul strateg-șef de la Washington și teoretician al dreptei nationaliste americane,…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a indepartat inca o data, vineri, orice eventuale negocieri cu Statele Unite, intrucat acestea ar fi doar in beneficiul presedintelui Donald Trump, aflat in campanie in vederea realegerii sale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un discurs televizat, sustinut…

- Teheranul a desfașurat o serie de exerciții militare in stramtoarea Hormuz, iar ținta a fost o replica a unui portavion american, informeaza CNN.Operațiunea a presupus a presupus un foc puternic, cu rachete balistice, incat doua baze regionale americane, din Qatar și din Emiratele Arabe Unite, au intrat…

- Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat ca va inversa miscarea presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) „în prima zi”, daca va câstiga alegerile din noiembrie, relateaza BBC. Trump a început oficial marti retragerea, dupa…

- Luni, președintele american Donald Trump a facut prima declarație cu privire la planurile de retragere a cel puțin 9.500 de soldați americani din Germania. Berlinul este responsabil pentru acest lucru, deoarece adera la Nord Stream 2 și nu își achita datoriile fața de NATO, a spus Trump. Însa…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…