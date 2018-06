Stiri pe aceeasi tema

- O echipa avizata de cercetatori au facut o descoperire șocanta, anunța presa in Marea Britanie. Iranul desfașoara un program de rachete care are menirea sa țina la distanța Europa și SUA. Mai mult, afirma aceștia, arma pregatita de Iran poate sa zdrobeasca cele doua continente.

- Iranul ar putea relua imbogatirea de 20% a uraniului, daca semnatarii europeni ai acordului nuclear din 2015 nu reusesc sa-l mentina in viata dupa retragerea Washingtonului, a declarat sambata seful Organizatiei pentru Energie Atomica iraniene, citat de Reuters, potrivit Agerpres. "Daca cealalta…

- Comisia Europeana va declansa vineri un proces prin care poate bloca potentialele sanctiuni extrateritoriale, aplicate de Statele Unite impotriva Teheranului, pentru a ajuta companiile europene sa isi continue activitatea in Iran, a declarat Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul EUObserver.com.…

- "Din pacate in Romania s-a trecut de la o extrema la alta. A fost o perioada, acum mulți ani, cand de obicei cine era la putere nu era investigat și s-a trecut in cealalta extrema, ca cei care sunt in clasa politica sa fie toți acuzați, urmariți, cercetați și trimiși in judecata. Eu cred ca incet,…

- Ideea ca Europa sa inlocuiasca SUA ca lider global a fost exprimata, in diverse feluri, de mai mulți lideri europeni pe parcursul ultimelor doua zile, dupa ce președintele Donald Trump a retras America din acordul nuclear cu Iranul. Mai intai, președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus ca Europa…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…