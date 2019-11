Iranul încalcă din nou acordul nuclear: a început să îmbogăţească uraniul Teheranul incalca limitele activitatilor nucleare prevazute in acord cu reactie la retragerea Washingtonului din acord, anul trecut, si la sanctiunile impuse Teheranului.



Autoritatile iraniene au avertizat ca vor reveni la respectarea acordului nuclear daca Washingtonul va ridica sanctiunile.



Agentia pentru Energie Atomica, care supravegheaza respectarea acordului nuclear, a confirmat in raportul sau trimestrial anuntul facut saptamana trecuta de Iran ca a inceput sa imbogateasca uraniu la centrul Fordow, care este ingropat in munte, activitate interzisa de acord, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

