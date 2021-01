Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe iranian, Mohammad Javad Zarif a cerut președintelui Joe Biden sa ridice „neconditionat” sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau daca vrea sa „salveze” acordul nuclear semnat cu administrația Obama in 2015. In 2015, Iranul si Grupul celor sase (Statele Unite, Marea Britanie,…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) trimisa sa ancheteze originea coronavirusului a sosit azi in China, la Wuhan, orașul considerat un timp leagan al pandemiei. Imagini cu sosirea echipei au fost difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie agerpres . Aceasta…

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Presedintele american Donald Trump si-a întrebat consilierii saptamâna trecuta despre optiunea de a ataca Iranul din cauza prezentei sale nucleare în crestere, scrie ziarul New York Times, citând patru actuali si fosti oficiali americani, informeaza marti dpa, citata de Agerpres.…

- Iranul are în prezent de 12 ori mai mult uraniu îmbogațit decât îi era permis sub acordul nuclear iranian în 2015 cu puterile mondiale, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA) citata de BBC.IAEA afirma ca stocul de uraniu slab îmbogațit…