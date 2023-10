Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va calatori luni in Iran, care organizeaza o reuniune pe tema conflictului armeano-azer cu sefii diplomatiilor din Armenia, Azerbaidjan, Iran, Rusia si Turcia, transmite duminica EFE, conform Agerpres."Confirmam convorbirile lui Lavrov programate pentru luni…

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de Reuters ,…

- Carbune in valoare de cel putin 14,3 milioane de dolari produs in zonele din Ucraina anexate de Rusia a fost exportat in acest an in Turcia, tara membra NATO, potrivit datelor vamale rusesti analizate de Reuters, conform News.ro.Intre februarie si iulie 2023, aproximativ 160.400 de tone de carbune…

- Ministerul rus de Externe a protestat fata de o serie de comentarii facute de Azerbaidjan și Armenia, un semnal al degradarii relațiilor dintre Moscova și cele doua țari din Caucazul de Sud implicate la randul lor intr-o disputa teritoriala istorica.

- Miniștrii de externe ai Rusiei, Azerbaidjanului și Armeniei, Serghei Lavrov, Jeyhun Bayramov și Ararat Mirzoyan, vor purta discuții trilaterale și bilaterale separate la Moscova la 25 iulie. Șefii ministerelor diplomatice ale celor trei țari vor analiza modalitațile de dezescaladare a situației din…