Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: lumea a auzit strigatul vostru privind starea de oprimare. Lumea este alaturi de voi", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian Abbas Moussavi, in cadrul unei conferinte de presa de la Teheran. "Functionarilor si politiei americane: puneti capat violentei impotriva poporului vostru si lasati-l sa respire",…