Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este nemultumit de eforturile aratate pana acum de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a salva acordul nuclear din 2015, acuzand acest trio al Uniunii Europene ca adopta mai mult pozitii politice decat masuri practice, relateaza dpa international.

- Iranul este nemultumit de eforturile aratate pana acum de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a salva acordul nuclear din 2015, acuzand acest trio al UE ca adopta mai mult pozitii politice decat masuri practice, relateaza dpa. "Pana acum, europenii nu au facut decat sa discute pozitii…

- Iranul este nemultumit de eforturile aratate pana acum de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a salva acordul nuclear din 2015, acuzand acest trio al UE ca adopta mai mult pozitii politice decat masuri practice, relateaza dpa.

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor întâlni vineri, la Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a indemnat Franta sa-si concentreze atentia catre „agresiunea regionala” pe care o manifesta Iranul, precizand ca nu mai e nevoie sa convinga Parisul sa renunte la acordul iranian, pentru ca presiunea economica oricum il va face sa se dizolve de la sine, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…