Iranul este „mai aproape ca oricând” de încheierea unui acord nucelar In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat „progrese bune” si incheierea unui acord este ”mai aproape ca oricand”, a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi, informeaza EFE, confrom Agerpres. „Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde de negocieri. Am trecut prin zile intense si o munca foarte grea si acum suntem in situatia in care aproape toate documentele acordului sunt gata”, a explicat negociatorul la televiziunea de stat iraniana. Iranul si cele cinci mari puteri care sunt parte la acordul nuclear din 2015 (Germania, China,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

