- Iranul ar putea mentine Acordul cu marile puteri chiar daca Statele Unite decid abandonarea tratatului, a declarat luni presedintele Hassan Rohani, cerand insa garantii din partea altor tari.

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…

- Liderii Marii Britanii, Frantei si Germaniei au convenit ca acordul in dosarul nuclear iranian este cea mai buna cale de a opri Teheranul sa se doteze cu armament nuclear, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Biroul de comunicare al premierului britanic Theresa May, relateaza Reuters. Pe de alta parte,…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a avertizat, marti, ca Teheranul va reactiona prompt daca Statele Unite vor decide sa renunte la acordul nuclear semnat in 2015, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Agentia iraniana pentru energie nucleara are pregatite contramasuri "asteptate si neasteptate" pentru cazul in care SUA se vor retrage din acordul international asupra programului nuclear iranian, a declarat presedintele Iranului, Hassan Rohani, informeaza sambata Reuters. "Organizatia noastra pentru…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015, relateaza agentia Xinhua. ''Iranul are o serie larga de optiuni, in cadrul…

- Iranul a avertizat Statele Unite, joi, ca vor exista consecinte "neplacute" daca Washingtonul va decide sa se retraga din acordul nuclear si sa reimpuna sanctiuni impotriva Teheranului, relateaza presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…