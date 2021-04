Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a eliberat un petrolier sub pavilion sud-coreean, retinut in ianuarie intr-o perioada in care Teheranul facea presiuni asupra Seulului sa deblocheze mai multe miliarde de euro inghetate din cauza sanctiunilor americane, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Seul, noteaza AFP, citeaza Agerpres.

- Parchetul sud-coreean a anuntat marti confiscarea casei fostei presedinte a Park Geun-hye, care va fi scoasa la vanzare pentru a fi acoperite amenzile pe care ea le-a primit in condamnarea sa pentru coruptie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Prima femeia aleasa presedinte in Coreea de Sud,…

- Iranul a difuzat luni imagini si filmari despre ceea ce sustine ca este o noua baza a Gardienilor Revolutiei, dotata cu rachete de croaziera si balistice si cu „echipament electronic de razboi, relateaza Reuters și Haaretz, potrivit Agerpres. Un reportaj difuzat de televiziunea de stat…

- Iranul a dat marti startul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, potrivit imaginilor transmise in direct de televiziunea de stat a Republicii islamice, tara din Orientul Mijlociu cea mai afectata de pandemie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. 'Incepem vaccinarea nationala contra COVID-19',…

- Iranul dispune de doua ”cascade” de centrifuge perfectionate, cu o capacitate de imbogatire a uraniului de aproape patru ori mai mare decat a celor instalate initial la instalatia de la Natanz, a anuntat marti reprezentantul Republicii islamice la Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA),…

- Iranul a anuntat marti ca echipajul petrolierului sud-coreean MT Hankuk Chemi pe care l-a sechestrat de la inceputul lui ianuarie va fi eliberat, cu exceptia capitanului, relateaza Yonhap, AFP si Reuters. "Intr-un act umanitar din partea Iranului, echipajul vasului-cisterna sud-coreean acuzat ca a poluat…