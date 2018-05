Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, si omologul sau britanic, Boris Johnson, au exprimat luni, la Londra, vointa guvernelor lor de a salva acordul nuclear cu Iranul, incheiat in iulie 2015 si din care SUA s-au retras recent, transmite AFP. 'Pozitia noastra este una…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca, in cadrul actualului sau turneu diplomatic la Beijing, Moscova si Bruxelles, va incerca sa obtina garantii din partea semnatarilor acordului...

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au…

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au cazut de acord…

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana.

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian...

- Teheranul nu va accepta nicio masura de natura sa limiteze prevederile acordului nuclear iranian, a avertizat sambata un important oficial iranian, in momentul in care statele europene si SUA...